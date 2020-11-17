Huawei объявила о продаже бренда Honor. Новым владельцем станет консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology, состоящий из 40 компаний, передает TechnoPortal.

Сообщается, что такое решение Huawei приняла с целью вывести бренд из-под санкций США. Таким образом компания избавилась от всех акций Honor и больше не будет принимать участие в его развитии, чтоб обеспечить бренду «выживание в условиях огромного давления и постоянной недоступности компонентов, необходимых для ведения мобильного бизнеса».

Компания не разглашает условия сделки, однако ранее СМИ говорили о сумме в 100 млрд юаней (около 15,2 млрд долл). Shenzhen Zhixin New Information Technology получает все ативы Honor, включая отдел разработок и логистики.

Напомним, с момента выхода указа Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei Минторг США неоднократно продлевал лицензию на сотрудничество с китайской компанией.

Однако новые санкции негативно отразились на работе многих крупных мировых компаний. В частности, Sony, Kioxia, Samsung Electronics и SK Hynix были вынуждены подать заявку на продление сотрудничества с Huawei.

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