Российская Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не даст операторам разрешение на использование часто в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, который считается идеальным для запуска 5G. Как и ожидалось, против выступили силовые структуры, сообщают Ведомости.

Согласно данным, в 2017-2018 годах «Мегафон» и «Ростелеком» тестировали 5G на частотах 3,4-3,6 ГГц до окончания срока действия разрешений от ГКРЧ. У их «дочек» — «Неоспринта» и Freshtel — эти частоты остаются, однако их недостаточного для полноценного строительства 5G. Операторы имеют право использовать данный частотный ресурс только для WiMax — технологии беспроводного доступа предыдущего поколения.

Как известно, диапазон 3,4-3,8 ГГц, в основном, занимают силовые структуры. Еще в 2019 году они выступили против использования данных частот для внедрения 5G, и это возражение поддержал президент России Владимир Путин. В этом году операторы на свое повторное обращение также получили отказ.

Вместо этого операторам предлагают задействовать для 5G спектр 4,8-4,99 ГГц. Однако работа с данными частотами, по словам операторов, обойдется дороже. Кроме того, есть вероятность возникновения помех во многих приграничных районах, поскольку некоторые соседние с Россией страны передали эти частоты военным.

Напомним, из-за отказа от «золотых» частот 5G обойдется России вдвое дороже, чем другим странам. По подсчетам «Вымпелкома», на запуск сетей пятого поколения в течение следующих 10 лет может уйти от нескольких сотен миллиардов до триллиона рублей.

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