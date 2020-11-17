В Украине стартовало спецрасследование импорта кабельно-проводниковой продукции. Кто инициатор и чем это грозит телеком-рынку?

Телекоммуникационный рынок с момента обретения Украиной независимости в 1991 году переживал различные периоды становления и развития. За эти годы случаться доводилось разному. Вот и 2020 год не стал исключением. Ведь несколько национальных производителей кабельной продукции решили, что с импортом на украинский рынок кабельной продукции «что-то не то», а значит – нужно провести расследование. Такой шаг, по мнению участников и экспертов в сфере телекоммуникаций, может привести к ряду негативных последствий для всего телеком-рынка. Но давайте обо всём по порядку. Что случилось?

28 июля в официальной газете центральных органов исполнительной власти Украины «Урядовий кур’єр» было опубликовано Сообщение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о начале специального расследования в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Согласно публикации, расследование было начато на основе заявления, представленного Одесским кабельным заводом «Одескабель» и «Заводом Південкабель». Непосредственно проведение расследования поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МРЕТСГ). Согласно действующему законодательству Украины, расследование должно быть проведено в течение 270 дней, однако допускается продление периода до 330 дней. О чём речь?

В публикации газеты «Урядовий кур’єр» говорится, что под расследование подпадает импорт следующей продукции: провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники без соединительных деталей; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, которые классифицируются согласно УКТВЭД по различным кодам. В частности, речь идёт об оптических кабелях всех типов и конструкций, изделиях из оптического кабеля (оптические патчкорды, пигтейлы и т.п.), витой паре всех типов и конструкций, сигнальных кабелях всех типов и конструкций, а также обо всех силовых кабелях. Что известно о заявителях?

Одесский кабельный завод «Одескабель» был основан в 1949 году. во исполнение постановления Совета Министров СССР, которое предполагало создание государственных союзных кабельных мастерских по производству шнуров и проводов. 9 апреля 1949 г. завод выпустил первые метры осветительного кабеля. С 1953 запущено производство кабельных изделий с поливинилхлоридной изоляцией. Позже был налажен выпуск телефонных проводов и городских кабелей от 10 до 600 пар. А в 1956 году завод расширил свои возможности – введен в эксплуатацию цех, который позволил увеличить ассортимент кабельных изделий. В 1960-70-х годах окончательно сформировался статус самого завода – это уже была не просто «кабельная мастерская», а крупный производитель кабелей и проводов для электронной промышленности, радиотехники и связи. В начале 90-х годов прошлого века «Одескабель» начал освоение международных рынков. Компания успешно осуществляла поставки кабеля в Австралию, Ирландию и Германию. В начале 2000-х завод превращается в открытое акционерное общество. Позже было принято решение о начале процесса приватизации. Таким образом, в начале XXI века Одесский кабельный завод становится полностью негосударственной организацией. В 2018 году «Одескабель» ввёл в эксплуатацию новый производственный комплекс для выпуска современных LAN-кабелей, что позволило предприятию увеличить объем выпускаемой продукции. Новый комплекс состоит из немецкого и французского производственного оборудования, что позволяет предприятию выпускать кабель, соответствующий всем нормам международных стандартов. Строительство «Завода Південкабель» началось в конце 1943 года – в соответствии с приказом №МК-298 Народного Комиссара электротехнической промышленности СССР от 7 октября 1943 для обеспечения четырех южных фронтов наступающих советских войск и для нужд возобновляемых и вновь строящихся промышленных предприятий. В марте 1944 года завод выпустил первую продукцию – партию обмоточных проводов. С 1945 по 1961 годы была сформирована основная инфраструктура и производственно-техническая база завода. В 1970-1980 годы «Південкабель» стал одним из лидеров кабельной промышленности СССР, его продукция (в основном провода и кабели) экспортировалась в значительных объемах во многие страны мира. В начале 2000-х годов на заводе введён в эксплуатацию цех по изготовлению волоконно-оптического кабеля, который был оснащен оборудованием финского производства. В этот период завод также освоил производство кабельно-проводниковой продукции, силовых кабелей, эмалированных проводов, изолированных проводов для воздушных линий электропередачи, пожаробезопасных кабелей и т.д. Современная история предприятий Одесский кабельный завод «Одескабель» и «Завод Південкабель» говорит о постоянном развитии. Так, в период с 2015 по 2019 год экономические показатели компаний имели положительную динамику роста. По данным открытой информации, опубликованной на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ), в указанный период у каждого из заявителей расследования увеличились чистый доход от реализации продукции, валовой доход, нераспределенная прибыль и количество работников. По данным из АРИФРУ и Государственной службы статистики Украины (Госстат), удельный вес «Одескабель» и «Завода Південкабель» в реализации проводов, кабелей и электромонтажных устройств производителями таких проводов (КВЭД 27.3) в период с 2015 по 2018 год составлял примерно 30%.

Проанализировав информацию о тендерных закупках кабелей и проводов в электронной системе публичных закупок Украины ProZorro, можно увидеть, что заявители по расследованию почти не принимают непосредственное участие в тендерных закупках, а их продукция реализуется преимущественно через компании-трейдеры. В частности, продукция ОАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» реализуется через ООО «Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель», ООО ТК «Югторг», ООО «Торговый Дом «Кабель Центр». Продукция «Завода Південкабель», в свою очередь, продается через ООО «Торговый Дом «Южкабель», ООО «ПивденКабельИнвест-Плюс», ООО «ПивденКабельИнвест», ООО Фирма «Южкабельсервис», ООО «ПивденКабельПрокат», ООО «Меганом Украина», ООО «Торговый Дом «Кабель Центр», ООО «Лайт системс». Вместе с тем в едином государственном реестре судебных решений Украины существует информация (тут или тут), подтверждающая связь Одесского кабельного завода «Одескабель» с компанией «Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель» (связь напрямую через долю в собственности и через общих физических лиц учредителей согласно данным ЄДРПОУ). Последняя, в свою очередь, является импортером, а не производителем товара. Наличие импорта со стороны заявителя указывает на то, что на рынке есть вопросы к производству «Одескабелем» отдельных видов товаров, а также возникает вопрос объективности при исследовании вреда, причиненного растущим импортом. Поскольку получается, что сам же заявитель, импортируя кабельную продукцию, наносит себе вред. Такая вот правовая коллизия. Поэтому многие участники телеком-рынка в обращении к Министерству экономики просят учитывать при определении ущерба национальному товаропроизводителю, причинённого растущим импортом, только продукцию, которая производится «Одескабелем», а не импортируется дочерним предприятием. Впрочем, подробнее о том, что думают эксперты и участники рынка касательно данного расследования мы расскажем далее.

Сценарии расследования

Как было сказано выше, расследование должно быть проведено в период от 270 до 330 дней. Результаты расследования могут затронуть бизнес-деятельность многих компаний-дистрибуторов телекоммуникационной продукции, работающих на украинском рынке. В частности, по итогам расследования могут быть введены предварительные пошлины на импорт вышеуказанных товаров, то есть кабелей, проводов и прочей продукции, которая производится инициаторами расследования – национальными производителями «Одескабель» и «Південкабель». Вместе с тем, по итогам расследования могут быть введены окончательные пошлины или квоты, а это, в свою очередь, приведёт к существенному подорожанию кабельной продукции или и вовсе к ограничению импорта. Принятие предварительных или окончательных пошлин, несомненно, приведёт к следующим последствиям: импортированная кабельно-проводниковая продукция станет дороже; монополизация рынка – продукция местных производителей также подорожает для увеличения их прибыли, ведь предпосылкой для начала расследования стали именно недостаточные заработки местных производителей; образуется дефицит продукции, что негативно отразится на строительстве телекоммуникационных сетей и приведёт к замедлению темпов их роста. Также это приведёт к задержкам реализации всех инфраструктурных проектов, связанных с информатизацией и диджитализацией, которые сегодня активно внедряются в Украине. Что думают участники телеком-рынка и профильные Ассоциации?

Начало расследования вызвало серьезный резонанс среди профильных ассоциаций.

В частности, председатель Правления Ассоциации Правообладателей и Поставщиков Контента (АППК) Наталья Клитная обратилась в парламентский Комитет по вопросам цифровой трансформации, Минцифры, Минэкономики с просьбой не допустить подорожания кабельно-проводниковой продукции. «Иногда такие расследования используют для перераспределения на рынке, необоснованного завышения цен, и мы в АППК, конечно, обеспокоены этим. Единственное, что мы просим – обеспечить законность расследования, учёта мнений всех заинтересованных лиц. Стоимость кабельной продукции является очень важным фактором для реализации правительственных проектов по цифровой трансформации, – говорит Наталья Клитная. – Мы ждём от власти действий, которые бы упростили деятельность малого и среднего бизнеса, ведь в развитых странах эти бизнесы являются основой экономики. На практике же мы видим рост тарифов на все составляющие себестоимости телекоммуникационных услуг: введение «налога» на авторские права с 2020 года, увеличение платежей за пользование опорами Облэнерго, платежи за доступ в многоквартирные дома, восьмикратный рост роялти украинским телеканалам с 2017 года, а сегодня добавилось — искусственное создание условий для роста стоимости импорта кабельной продукции. Без сомнения, всё это бремя будет переложено бизнесом на потребителей телекоммуникационных услуг и приведёт к их существенному удорожанию. Мы призываем всех стейкхолдеров, при принятии решений, учитывать интересы потребителей услуг и не допустить необоснованного повышения тарифов». 10 сентября Телекоммуникационная палата Украины (ТелПУ) обратилась к Министерству цифровой трансформации и членам Межведомственной комиссии по международной торговле с просьбой во время расследования ситуации с импортом в Украину готовых оптоволоконных изделий обеспечить равенство интересов всех сторон. Также ассоциация в письме высказала свое опасение относительно возможного срыва Национальной стратегии развития ШПД. По словам Председателя ТелПУ Татьяны Поповой, ситуация с возможным увеличением пошлины на импортный кабель плохо отразится не только на дистрибьюторах и провайдерах, но и, в конечном счете, принесет дополнительные расходы как государству, так и пользователям кабельного телевидения, интернета и мобильной связи. По мнению Татьяны Поповой, поддержка внутреннего производителя – это замечательно, но только не в том случае, когда такая поддержка заканчивается монополизацией рынка и искажением конкурентной среды. «Ситуация такова, что больше половины реализованной кабельной продукции принадлежит инициаторам расследования ПАО «Одескабель» и ПАО «Завод Южкабель». Из открытых источников стало известно, что сейчас эти заводы действительно теряют свои позиции, но причина не в импорте зарубежной продукции, причина в выходе на рынок отечественных конкурентов. Если Комиссия примет решение поднять налог на ввоз кабельной продукции, то пострадать могут все, кроме этих заводов. С одной стороны, отечественная оптика также поднимется в цене, потому что грех не воспользоваться таким преимуществом перед импортерами. С другой стороны, под расследование попали патчкорды и пигтейлы, которые в принципе заявителями не производятся, на территории Украины нет массового производства указанной продукции, а 95% закрывает импорт. Они однозначно поднимутся в цене, потому что не имеют альтернатив. С третьей стороны, а смогут ли отечественные производители на 100% удовлетворить спрос на кабельную продукцию, когда начнется полномасштабная реализация Плана развития ШПД?» – делится опасениями Татьяна Попова. Ассоциация все же рассчитывает на прозрачный ход расследования и компетентность Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а также готова активно участвовать во всех необходимых обсуждениях по данному вопросу. На сложившуюся ситуацию в части расследования импорта кабельной продукции отреагировала и Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ). 3 сентября за подписью Председателя Правления ИнАУ Анатолия Пятникова было направлено письмо в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и в Офис Президента Украины. «От имени Интернет Ассоциации Украины, в первую очередь, хотели бы обратить внимание на недопустимость ангажированности, односторонности расследования, ведь, ограничения импорта проводниковой продукции, которая используется операторами телекоммуникаций при развертывании телекоммуникационных сетей, или внедрение мероприятий, которые повлияют на подорожание этой импортируемой продукции может иметь крайне негативное влияние на существующие в стране процессы развертывания телекоммуникационных сетей, так и на поддержание в надлежащем техническом состоянии существующих, уже проложенных телекоммуникационных сетей. Поэтому, надеемся, что результаты указанного специального расследования, которое проводится Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, никоим образом не приведет к негативным последствиям на рынке проводниковой продукции и на телекоммуникационном рынке, как то монополизация рынка ограниченным кругом поставщиков этой продукции, рост цен на продукцию и, соответственно, на телекоммуникационные услуги, дефицит кабельной продукции; замедление (остановка) модернизации и строительства инфраструктурных телекоммуникационных объектов», – говорится в официальном сообщении Ассоциации. Своим мнением поделились и представители телеком-провайдеров. «Мы работаем на телеком-рынке 20 лет, видели его становление и развитие. Что касается национальных производителей, то и раньше, и сейчас мы покупаем витую пару у “Одескабель”, а вот что касается волокна, то был негативный опыт, пришлось заменить несколько километров магистрали и после этого мы больше не возвращались к этому вопросу. Пользуемся импортным волокном FinMark, так как экспериментировать – себе дороже. Мы, как провайдер, опасаемся монополизации рынка. Как говорится, мы обеими руками за нормальную конкуренцию, однако монополизация на законодательном уровне – это неправильно. Производитель должен доказать, что его продукция достойна, что она отвечает техническим требованиям, и покупатели с радостью будут приобретать такой продукт. То есть, все эти моменты должен регулировать рынок, мы против различного рода содействия национальному производителю с точки зрения законодательства, ведь у нас в стране так принято, что если существует какая-либо законодательная “нормочка” – то её обязательно будут эксплуатировать по полной. И поскольку в перспективе может прекратиться или сильно сократиться импорт из-за рубежа, то это обязательно приведёт к сговору местных производителей и поднятию цен на кабельную продукцию для провайдеров, что в свою очередь неминуемо приведёт к увеличению абонплаты для конечных рядовых пользователей, поскольку к этому и без этого расследования ведёт масса других факторов», – говорит Константин Макаренко, «Шторм». «Инициированное расследование импорта кабельной продукции и проводов в Украину приведёт только к одному – к запуску нерыночных методов конкурентной борьбы. Как видим, всё банально просто и упирается в прибыль, которую нормальным способом не могут заполучить два производителя кабеля – “Одескабель” и “Южкабель”, чего не скажешь про завод “ЮТЕКС” (Черниговский кабельный завод) – прекрасно работает и нормально конкурирует с импортом. Лично мы, как провайдер, не пользуемся продукцией ни “Одескабеля”, ни “Южкабеля” по причине плохого качества и нерегулярного наличия на складах. Плюс цветовая кодировка отличается от той, что принято использовать у нас в компании. На данный момент мы в состоянии покупать кабель производства “Одескабеля” или “Южкабеля” дешевле, чем импортный, однако мы предпочитаем проверенного поставщика, у которого продукция всегда в наличии и за 8 лет не было ни одной рекламации. Это одна сторона, однако у запущенного расследования имеется и другая сторона – увеличение наших затрат на развитие и эксплуатацию сети. Как следствие – удорожание услуги для конечного потребителя. Также хочу добавить, что чем меньше государство сует свой нос в рыночные отношения – тем стремительнее развивается экономика. Кроме снижения темпов развития телеком-отрасли и увеличения стоимости услуг – мы не видим других предпосылок. Даже с увеличением цены мы не будем закупать продукцию “Одескабеля” или “Южкабеля”. Что же касается витой пары – так вышеуказанные заводы не в состоянии производить биметалл. А медью давно уже не включают массового абонента», – рассказал в комментарии Mediasat Александр Проскуркин, Мегалинк. «Само расследование странно по своей сути. Необычно очень, что в цивилизованном мире мог появиться сам факт такого расследования. Такие действия, по моему мнению, показывают однозначное желание передела сфер влияния, монополизации рынка кабельно-проводниковой продукции с целью дальнейшего неизбежного и необоснованного повышения её стоимости, дальнейшего влияния на ценообразование. И как раз государство может сыграть заявителям на руку, создав дополнительные весьма существенные преграды импортерам. Которые, к слову, зачастую поставляют продукцию, которая даже никак не представлена в портфолио заявителей, помогая тем самым строить операторам современные сети и предоставлять качественные услуги населению. Наша компания, конечно же, пользуется продуктами отечественных производителей, но наряду с ними, мы также очень много используем импортной кабельной продукции. Причины просты – более широкий ассортимент, как ни странно более быстрая доставка к нам на склад, и более приятная цена – что для небольших провайдеров огромный плюс. Не знаю чем закончится расследование, но в худшем случае мы получим повышение цен на кабельную продукцию, возможно снижение ассортимента у импортеров. Всё вместе – достаточно замедлит развитие телекома. Ведь бюджеты на развитие давно спланированы, а при таких сильных изменениях – придётся где-то экономить. Да и вообще, этот лоббизм до добра не доводит. Рынок сам способен себя расширять и развиваться. Любое техническое вмешательство – сделает только хуже», – уверен Александр Петруня, ХатаNET. Свои комментарии в Министерство экономики также отправила Ассоциация предприятий информационных технологий (АПИТУ) и представители профильных конференций (УКОС, Telecom Ukraine и TIM). Вместе с тем, в компании DEPS, как лидирующем дистрибуторе телекоммуникационной продукции в Украине, также обеспокоены в связи с инициированным расследованием импорта кабельно-проводниковой продукции. В частности, в компании говорят, что «соблюдение национальных интересов Украины не должно происходить в угоду монополистам. Важно, чтобы каждый защитный законодательный механизм вводился только по результатам взвешенного анализа, который учитывал бы плюсы и минусы того или иного решения для всех причастных сторон, с четким прогнозированием последствий для экономики и развития страны в целом. Фактически может произойти не только повышение цен, монополизация рынка, но и сдерживание инвестиционных проектов, и как следствие, отсутствие технического прогресса и здоровой конкуренции. Мы считаем, что поддержка национального производителя должна проводиться не путем ограничений и/или закрытия рынка, ограничения здоровой конкуренции, а путем поддержки национального производителя в налогообложении, компенсации затрат на модернизацию производств или предоставлении финансирования/кредитования на льготных условиях. По нашему мнению начатое специальное расследование должно проводиться в максимально освещенном формате для всех заинтересованных сторон, что позволит учесть актуальную ситуацию в отрасли и возможные негативные последствия для бизнес-сектора телекоммуникаций в Украине при принятии решения об ограничении импорта, и таким образом, усилении монопольного положения на рынке компаний-заявителей специального расследования. Стоит отдельно отметить, что в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Соглашения ВТО, Украина обязалась предоставить доступ к своему рынку на принципах недискриминации, в обмен на это получив доступ к внутренним рынкам 47 государств, в т.ч. стран ЕС. Соответственно, мы считаем, что государственная политика должна быть основана не на принципе локализации, так как это напрямую противоречит принятым Украиной международным обязательствам в рамках ВТО, а базироваться на принципах планомерной государственной стратегии защиты внутреннего рынка с целью расширения экспорта на внешние рынки. А для этого национальные производители, как минимум, должны «идти в ногу» с развитием технологий, а не применять защитный ресурс «хуже, дороже, но свое».

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