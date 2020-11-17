ConsumerLab опубликовала исследование “Harnessing the 5G Consumer Potential”, в котором прогнозируется состояние рынка 5G-услуг к 2030 году. По данным исследования, активнее всего абоненты будут платить за услуги с дополненной реальностью, передает IT-World.

Сообщается, что к 2030 году объем рынка услуг на базе 5G может составить $31 трлн. Предоставление таких услуг принесет операторам $3,7 трлн, а использование различных технологий пятого поколения открывает огромные возможности на рынке потребительских услуг.

Так, одни только цифровые услуги сулят операторам $131 млрд. Однако больше половины расходов пользователей к 2030 году придется на услуги с эффектом дополненной реальности, таких как игры, шопинг и образовательные программы.

«Благодаря заблаговременному формированию потребительского спроса на 5G-услуги можно добиться роста ARPU на 34%. Таким образом, CAGR дохода от потребительских услуг может достичь 2,7%, а если операторы будут действовать по инерции в ближайшее десятилетие, то CAGR составит всего 0,03%», — пишет ресурс.

Согласно наблюдениям Ericsson, еще в 2019 году среднестатистический пользователь готов был увеличить свои расходы на 20%, когда появится 5G. Пандемия снизила этот показатель до 10%, однако сейчас каждый третий пользователь все еще готов платить за услуги 5G на 20% больше.

Напомним, аналогичный опрос в Украине в 2019 году показал, что значительная часть украинцев ждет перехода на сеть пятого поколения и соответствующее ей качество услуг. Население нашей страны готово платить за 5G на 16% больше чем за текущие услуги.

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