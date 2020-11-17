Кабмин поддержал предложение Министерства цифровой трансформации выделить 850 миллионов гривен на подключение интернета в сельских регионах Украины. Минцифры преступит к выполнению плана уже в следующем году, сообщает телеграм-канал ведомства.

Согласно данным, выделенные средства пойдут на подключение к интернету 5000 украинских сел, в которых проживает порядка 2,5 млн человек. Таким образом доступ к сети получат около 10 000 объектов социальной инфраструктуры — школы, больницы и библиотеки.

«Важно. чтоб у каждого были равные права и качественное подключение к интернету. В 21 веке это базовая потребность каждого человека. Поэтому в следующем году благодаря субвенции мы сможем подключить свыше 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры», — сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, по данным Минцифры, в Украине каждая третья больница не имеет доступа к интернету (из 1756 больниц к интернету подключены только 1304). При этом 71% украинских библиотек вообще не имеют доступа к интернету. В то же время 40% школ в Украине не подключены к оптическому интернету.

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