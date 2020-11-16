Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил прототип первой российской базовой станции пятого поколения. Станция была создана на основе отечественного оборудования и программного обеспечения, передает REGNUM.

Сообщается, что прототип был создан специалистами Сколтеха совместно с компаниями «Элтекс» и «Радио Гигабит». Протестировали базовую станцию в сети МТС и добились скорости передачи данных около 300 — 450 Мбит/с.

В Сколтехе акцентируют внимание на том, что при разработке прототипа базовой станции 5G использовалось российское оборудование и программное обеспечение. В институте уверены, что массовое производство таких базовых станций будет возможно уже к 2023 году.

Напомним, в июле лидирующий исследовательский центр «Глобальные беспроводные системы связи» представил проект отечественной базовой станции 5G. Согласно проекту, в течение 2021-2022 годов будут проводиться разработка алгоритмов и программного обеспечения для создания базовой станции, а в производство отечественная БС 5G будет запущена в 2023 году.

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