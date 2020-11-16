Кому подходит аренда VPS сервера?

Если вы хоть раз задумывались о том, не пора ли арендовать физический сервер в дата-центре, то, возможно вам подойдет VPS, виртуальный выделенный сервер в аренду. Обычно такие мысли возникают, когда у вас развивается сайт, сперва небольшой, а затем явно переросший свой хостинг. Либо планируется изначально крупный бизнес-проект – корпоративный сайт с почтой, удаленная рабочая команда, большой интернет-магазин – они тоже требуют мощного компьютера.

VPS – это виртуальная имитация отдельно стоящего сервера, которую администрируют почти так же, как и физическую машину. Владелец может устанавливать программное обеспечение, перезагружаться автономно, получает права root. Аренда VPS-сервера от обычного виртуального хостинга отличается большей автономностью, которую вы в итоге получаете. Виртуальный хостинг предполагает, что прав root у вас нет, а ресурсы физического сервера распределяются гибко, то есть при перегрузке у “соседей” вам может немного не хватить. От физического выделенного сервера VPS при этом отличается бюджетностью, тогда как производительность может быть сопоставима.

Таким образом, заказать VPS сервер хорошая идея для любого среднего или крупного проекта, когда требуется определенная автономность, но нет желания переплачивать.

Преимущества VPS

С точки зрения пользователя виртуальный выделенный сервер – это аналог физического сервера. У него есть операционная система, с которой вы взаимодействуете, оперативная и постоянная память, то или иное быстродействие. В зависимости от того, какого типа виртуализация используется, могут быть некоторые ограничения на тонкие настройки. Но в целом у вас появляются права root и возможность администрировать и настраивать сервер по-своему.

Этим и объясняются основные преимущества VPS:

автономность. Можно настраивать сервер, перезапускать его столько раз, сколько нужно, с некоторыми оговорками устанавливать программное обеспечение. У сайта будет своя почта, отдельный IP-адрес, FTP и так далее;

надежность. На обычном виртуальном хостинге в случае оверселлинга и перегрузки более вероятно, что ваш сайт будет тормозить: пропускной способности просто не хватит на всех “соседей”. На VPS оплаченные ресурсы закрепляются за вашим хостингом более жестко, и вероятность проблем ниже, Кроме того, на одном физическом сервере, как правило, хостится меньше VDS-серверов, чем там могло бы находиться виртуальных хостингов;

бюджетность. Вы арендуете имитацию физического выделенного сервера, но ее параметры будут заданы вашими потребностями. Она будет настолько мощна, насколько вам нужно, а не в зависимости от того, какими бывают серверы этой модели. Значит, вы не переплатите лишнего.

Все файлы, которые есть в системе вашей виртуальной машины, будут только вашими, все можно менять и строить под себя.

Меняя виртуальный хостинг на VPS, вы как будто переезжаете из уютного хостела с отдельными комнатами и общими кухней, гостиной, санузлом, в собственную квартиру. Это позволяет чувствовать себя свободнее и разместить больше информации – фото, приложений.

Когда стоит арендовать виртуальный выделенный сервер

Это – средний путь между экономным виртуальным хостингом и арендой собственного сервера. Когда пора задуматься о переезде:

проект стабильно растет, посетителей на сайте все больше, а в будущем ожидаются либо уже были всплески посещаемости – например, во время акций. Если перспективы оптимистичные, важно обеспечить стабильность работы сайта;

появились новые требования к программному обеспечению на сайте, готовится более сложный дизайн, а старый хостинг не дает возможности таких изменений;

понадобилось настроить почтовые рассылки, и нужна собственная почта;

дисковое пространство стало тесным даже в самом дорогом пакете виртуального хостинга.

При этом зачастую очевидно, что физический выделенный сервер для проекта слишком дорогой и/или слишком мощный.

Есть сомнения – тогда имеет смысл обратиться к провайдеру с просьбой предоставить тестовый период и опробовать VDS в реальных условиях. Это позволит оценить, насколько для вас действительно актуален переезд.

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