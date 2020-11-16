Киберполиция пресекла незаконную деятельность жителя Кировоградской области, предоставлявшего доступ к телеканалам без разрешения правообладателей. Ущерб от пиратской деятельности превысил 7 миллионов гривен, сообщается на официальном сайте Киберполиции.

Согласно данным, 37-летний житель Кропивницкого создал сайт, с помощью которого незаконно предоставлял доступ к телеканалам для более чем миллиона пользователей. Подписка на услуги стоила всего 28 гривен в месяц, однако ущерб, причиненный незаконной деятельностью мужчины, составил более 7 миллионов гривен.

Сотрудники Киберполиции совместно с Нацполицией провели обыски по месту жительства и в офисе фигуранта. Была изъята техника и документы, подтверждающие причастность мужчины к пиратской деятельности. Материалы направлены на экспертизу.

Было открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе Киберполиция пресекла деятельность телепирата, навредившего на 700 тысяч гривен. 26-летний житель Киевской области создал сайт, с помощью которого предоставлял пользователям доступ к украинским и зарубежным каналам без разрешения правообладателей.

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