Американские пользователи, получившие доступ к оборудованию Starlink, поделились своими наблюдениями. Спутниковый интернет отлично работает даже при неблагоприятных погодных условиях, передает Mind.

Как сообщает один из пользователей, работе терминала Starlink абсолютно не мешает мороз или снег, поскольку температура на его поверхности составляет от 0 до 4,5°C. При уличной температуре от −4 до 4°C скорость интернета оставалась достаточно высокой для работы шести ноутбуков, шести смартфонов, трех Xbox, двух планшетов и одного ПК в доме пользователя.

Другой пользователь говорит о том, что сильный ветер также не влияет на работу терминала Starlink. Скорость интернета в обычных условиях и на ветру (282 км/час) оставалась в пределах от 110 до 120 Мбит/с. По словам пользователя, терминал автоматически настраивается на одну линию со спутником, когда на него дует ветер.

Однако на скорость загрузки может повлиять сильный снегопад. Пользователи заметили, что при скорости ветра более чем в 20 м/с и при выпадении более 7,5 см снега за час скорость загрузки сначала упала примерно до 20–30 Мбит/с, а затем до 3–4 Мбит/с. Но связь довольно быстро восстановилась.

Напомним, в конце октября SpaceX запустила бета-тестирование спутникового интернета Starlink в северной части США и на юге Канады. В остальных странах тестирование состоится после того, как компания получит разрешение от регуляторов.

В частности, в Европе появления интернета Starlink ожидают примерно в феврале-марте 2021 года. Предварительно SpaceX должна получить разрешения от отдельных европейских стран.

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