FIFA 21 Challenge стал самым смотрибельным киберспортивным мероприятием EA

Общее время просмотров однодневного игрового турнира превысило 1 миллион часов.

Средняя минутная аудитория мероприятия FIFA 21 Challenge от EA Sports составила 254 057 человек, а общее время просмотра достигло 1.024 миллиона часов, что сделало данное мероприятие самой популярной киберспортивной трансляцией в истории, из числа проведенных издателем игр Electronic Arts (EA).

Показатели, установленные во время трансляции FIFA 21 Challenge — однодневного турнира, который состоялся 29 октября и в котором приняли участие лучшие звёзды футбола и лучшие игроки FIFA мира, более чем вдвое превышают по количеству зрителей предыдущий рекорд, установленный другим мероприятием FIFA, организованным EA.

Предыдущий рекорд, по данным bookmaker-ratings.by, был установлен в январе 2018 года во время многодневного кубка FIFA Global Series FUT Champions в Барселоне, когда показатель AMA составил 92 678 человек.

FIFA 21 Challenge выиграли защитник клуба «Liverpool» Трент Александер-Арнольд и Tekkz из Fnatic. Во время мероприятия также были присуждены новые награды — FIFA Global Series Viewership Rewards, дающие игровые преимущества для просмотра интерактивных трансляций, чтобы ещё больше стимулировать участников и увеличивать игровое время.

«EA Sports FIFA становится неотъемлемой частью футбольной культуры. Объединение профессиональных футболистов и наших профессионалов в области киберспорта создает развлечение, которое особенно выделяет наши турниры, — комментирует комиссар EA Sports FIFA Брент Конинг. — Успех FIFA 21 Challenge укрепляет нашу стратегию и наше видение возможностей расширения аудитории киберспорта, создания контента для наших фанатов, а также подчёркивает особую важность развлекательных мероприятий, выходящих за рамки традиционного киберспорта».

FIFA является одним из самых популярных спортивных симуляторов как в киберспорте, так и среди нерегулярных игроков в секторе, в котором преобладают «вымышленные» игры. Несмотря на то, что количество просмотров является значительным стимулом для EA, они по-прежнему сильно отстают от основных показателей конкурентных игр.

По данным Esports Charts, финал чемпионата мира по League of Legends (LoL) 2020 года в среднем собрал аудиторию в более 1.1 миллиона зрителей при более 139 миллионах часов просмотра.

Между тем, известный английский футбольный клуб «Wolverhampton Wanderers» будет участвовать в X сезоне серии чемпионов Rocket League Champions Series, который стартует 12 ноября с Winter Split.

Эти шаги делают Wolves первой командой Премьер-лиги, которая принимает участие в чемпионате Rocket League Championship Series (RLCS), уже поучаствовав в таких играх, как PUBG, Identity V, FIFA 21 и FIFA Online 4.

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