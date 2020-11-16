Digital TV Research прогнозирует, что к 2025 году лидером по количеству пользователей среди сервисов видео по запросу (SVOD) станет Disney+. При чем половину всех подписчиков этой платформы составят зрители из Индии и США, сообщает Hollywood Reporter.

Согласно прогнозу аналитика Digital TV Research Саймона Мюррея, количество подписчиков Disney+ к 2025 году достигнет 194 млн человек. По словам Мюррея, видеосервис изначально набрал впечетляющую аудиторию из-за выгодных предложений, в которых пользователи могут подписаться сразу на несколько сервисов, например, Disney+ с ESPN+ и Hulu.

В частности, Disney+ Hotstar получил новых подписчиков благодаря трансляции матчей профессиональной лиги крикета в Индии. Однако после этого, считают аналитики Digital TV Research, следует ожидать замедления роста подписчиков. Тем не менее, говорит Саймон Мюррей, к 2025 году почти половина пользователей Disney+ будет состоять из зрителей США и Индии.

Что касается других крупных стриминговых сервисов, Netflix, по прогнозам Digital TV Research, к 2025 году получит еще 73 миллиона подписчиков и достигнет показателя в 274 миллиона пользователей. У Amazon эта цифра достигнет пометки в 167 миллионов, у HBO Max — 28,5 миллиона, а Apple TV+ — 13,4 миллиона.

Напомним, в прошлом году Digital TV Research прогнозировали более 100 миллионов новых подписчиков для SVOD-сервисов в Северной Америке к 2024 году. Аналитики предвещали, что до 2024 года почти 78% североамериканских домохозяйств с ТВ подпишутся хотя бы на одну платформу SVOD.

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