16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. 26 лет назад, в ноябре 1994 года, Указом Президента Украины эта дата была установлена как профессиональный праздник для работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины.

Именно 16 ноября 1924 года в городе Харькове впервые в Украине радио зазвучало в эфире. Трансляция небольшого концерта стала началом истории Украинского радио.

Сегодня этот день также отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи. Однако, несмотря на статус официального государственного праздника, 16 ноября не является выходным днём.

Поэтому редакция Mediasat желает всем коллегам вдохновения для работы и исполнения самых грандиозных планов, а также развития и профессионального успеха!

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