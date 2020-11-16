Apple присоединилась к Next G Alliance. В составе группы компания будет работать над развитием и продвижением сети 6G, передает 3Dnews.

Согласно данным, в группу уже вошли: Charter, Cisco, Google, HP, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITER и VMware. Сегодня, 16 ноября, Next G Alliance должен провести свое первое заседание, чтоб определить общее направление и стратегию работы.

Отмечается, что главной целью альянса является обеспечить лидерство Северной Америки в области мобильных технологий шестого поколения. Работа группы будет включать в себя все шаги от исследований и производства до подготовки технологий к выходу на рынок.

Как известно, а начале года эксперты назвали примерную скорость новейшего стандарта сотовой связи. По их мнению, 6G будет в 8 тысяч раз быстрее 5G и сможет развить скорость передачи данных около 1 ТБ/с.

Напомним, еще в прошлом году о начале исследований в области 6G заявили в Китае. Как только три крупнейших мобильных оператора Китая развернули услуги 5G по всей стране, правительственные министерства и научно-исследовательские институты КНР приняли решение о создании национальной группы по разработкам в области технологий следующего поколения.

А в начале текущего месяца Китай отправил в космос экспериментальный спутник 6G. Космический аппарат призван показать качество работы сети шестого поколения.

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