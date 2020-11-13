Провайдер интернет-связи и телевидения Сеть Ланет восстанавливает ретрансляцию телеканалов «Футбол 1/2/3» для абонентов кабельного ТВ и IPTV. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

После очередного раунда переговоров провайдер Сеть Ланет и «Медиа Группа Украина» достигли согласия относительно возобновления сотрудничества с целью доступа абонентов к лучшему футбольному контенту.

Телеканалы «Футбол 1/2/3» с сегодняшнего дня доступны в обычном качестве всем абонентам в Киеве, которые пользуются ТВ-пакетами «Baza+» (кабельное) и «Baza» (IPTV), а также в HD качестве в пакетах «Prime+» и «Prime». Футбольные каналы также включены в IPTV-пакеты для всех абонентов сети Ланет.

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Группа каналов «Футбол» — официальные трансляторы Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, квалификации и финальной части Евро-2020, Украинской Премьер-Лиги, Суперкубка Украины, Лиги Наций УЕФА, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

На телеканале «Футбол 1» 14 ноября в 21:35 состоится прямая трансляция матча Лиги Наций УЕФА «Украина — Германия», а 17 ноября в 21:45 в прямом эфире будет транслироваться матч Лиги Наций «Украина — Швейцария».

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