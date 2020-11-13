В Киевской области сотрудники Киберполиции установили личность мужчины, незаконно предоставлявшего доступ к телеканалам. Нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается на официальном сайте Киберполиции.
Согласно данным, 26-летний житель Киевской области создал сайт, с помощью которого предоставлял пользователям доступ к украинским и зарубежным каналам без разрешения правообладателей. По предварительным подсчетам, ущерб от его деятельности превысил 700 тысяч гривен.
Правоохранители провели обыск по месту жительства нарушителя и изъяли технику, подтверждающую причастность мужчины к правонарушению. Доказательства были отправлены на экспертизу.
По данному факту было открыто уголовное производство. Пирату грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в прошлом месяце Киберполиция пресекла пиратскую деятельность на Закарпатье. Четверо жителей Ужгорода перепрошивали технику для предоставления доступа к кодированным каналам.