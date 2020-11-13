Аналитическая компания Canalys назвала крупнейших поставщиков смартфонов на украинский рынок по итогам третьего квартала. Четыре позиции в пятерке лидеров занимают китайские производители, передает UBR.

Сообщается, что первое место по количеству отгруженных в Украину смартфонов вот уже который раз занимает Xiaomi. В сравнении с третьим кварталом предыдущего года компания увеличила свои показатели на 82% и теперь занимает долю в 40% рынка.

На втором месте расположилась единственная не китайская компания пятерки — Samsung. За год компания уменьшила свои поставки в Украину и сейчас имеет долю рынка в 25%.

Третье место — за Huawei. Китайский техногигант в третьем квартале снизил поставки смартфонов на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь компания занимает 16% рынка.

Четвертое место занимает ZTE, увеличившая свои показатели на 82%. Доля рынка компании составляет 4%.

«Новичком» в этой пятерке стала компания Oppo, занявшая по итогам третьего квартала пятое место. Поставки этого китайского бренда в Украину увеличились почти на 576% по сравнению с прошлогодним показателем, урвав долю рынка в 4%.

Напомним, в мировом масштабе по итогам августа 2020 года самыми продаваемыми смартфонами стали Samsung (22%), Huawei (16%), Apple (12%) и Xiaomi (11%). Примечательно, что компания Huawei потеряла лидерство со второго квартала, когда ее доля составляла 20%.

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