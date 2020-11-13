Киевстар объявил о запуске eSIM. Как и ожидалось, услуга пока доступна только абонентам предоплаты, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, подключить eSIM могут пользователи предоплаченных тарифов «Видео без границ», «Развлечения без границ» и «Общение без границ» без дополнительной платы. Сделать это можно на сайте или в приложении «Мой Киевстар».

«eSIM – это встроенная в смартфон или другой девайс SIM карта. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до 5 разных номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними, без замены основной SIM-карты. Кроме этого, eSIM имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения из-за постоянной замены SIM-карты; в случае утери телефона – eSIM нельзя выкинуть, а значит и вероятность отыскать девайс возрастает», — напоминает пресс-служба.

Отмечается, что в дальнейшем Киевстар намерен открыть доступ к eSIM бизнес-клиентам и абонентам контрактной формы обслуживания. Оператор уверен, что в дальнейшем спрос на услугу будет только расти, поскольку за последний год количество смартфонов в сети Киевстар, которые поддерживают eSIM, выросло на 160%.

Напомним, Киевстар запускает eSIM одним из последних в Украине. Еще в ноябре прошлого года технологию своим абонентам предложил Тримоб, после него — lifecell и Vodafone.

Технология eSIM — альтернатива физическим симкам, которая монтируется в телефон на этапе производства. Телефон с такой картой можно использовать в любой мобильной сети, если её оператор поддерживает это решение.

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