Shakhtar TV приобрел эксклюзивные права на показ двух матчей олимпийской сборной Бразилии. Матчи будут показаны в прямом эфире только на телеканале Shakhtar TV, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в олимпийской сборной Бразилии заявлены четыре футболиста «Шахтера»: защитник Додо, полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете.

««Селесао» U23 отправились в Египет в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио летом 2021 года. Подопечные Андре Жардина проведут в Каире два матча – 14 ноября с Южной Кореей (15:00) и 17 ноября с Египтом (21:00)», — говорится в сообщении.

Телеканал Shakhtar TVдоступен в сервисе Shakhtar Club, в сети компании «ВОЛЯ», спутникового оператора Xtra TV и на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv и Divan.tv.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.