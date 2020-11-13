В Украине более 30 тысяч пользователей смартфонов с поддержкой 5G. И эта цифра продолжает расти, сообщает представитель Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько в публикации НВ Бизнес.

Пусть 5G в Украине появится не ранее 2022 года, украинские абоненты уверенно переходят на смартфоны с поддержкой сети пятого поколения. По данным Минцифры, количество пользователей 5G-смартфонов в нашей стране за последние 5 месяцев выросло в три раза и, очевидно, вырастет еще с началом продаж новых IPhone.

Однако для мобильных операторов такого количества проданных девайсов недостаточно. По данным представителей телеком-отрасли, среди всех абонентов пользователи смартфонов с 5G занимают только 1%, что слишком мало для запуска сети «под пользователя».

Чтоб запустить коммерческий 5G, говорит директор по маркетингу Киевстар, Павел Даниман, проникновение смартфонов с поддержкой этой технологии должно составлять не менее 20%. Однако, по его словам, при нынешних темпах продаж такого проникновения не стоит ждать ранее 2024 года.

«Одной из причин отсутствия лавинообразного роста количества 5G-смартфонов является отсутствие волшебного «killer application», что могло бы создать широкий рынок сбыта для таких услуг. Другой причиной — отсутствие инфраструктуры и партнерской экосистемы, которую операторам и поставщикам оборудования еще предстоит развивать», — передает ресурс.

Как известно, в Украине тендер на выдачу лицензий 5G планируют провести в октябре следующего года. В таком случае операторы смогут получить свои лицензии на использование РЧР уже в декабре 2021 года, а первые сети пятого поколения следует ожидать не ранее 2022 года.

напомним, еще в прошлом году аналитики Counterpoint Technology Market Research заметили, что большинство людей готовы покупать 5G-смартфоны, не имея доступа к новому стандарту связи. В мае 2019 года большинство продаж устройств с поддержкой сети пятого поколения пришлось как раз на те регионы мира, в которых сеть пятого поколения еще не функционировала.

В начале 2020 года компания IDC прогнозировала снижение стоимости 5G-смартфонов к 2023 году. Тогда, утверждают аналитики, устройства с поддержкой сети пятого поколения займут 50% рынка, а средняя цена их продажи составит $495.

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