Китай перевыполнил свой план на 2020 год по строительству базовых станций 5G. На сегодня КНР — лидер по развертыванию сетей пятого поколения в мире, передает Mobile-review.

Как сообщил заместитель министра промышленности и информационных технологий Лю Лихун, на сегодняшний день в Китае насчитывается 700 000 базовых станций 5G. Это количество, по словам замминистра, вдвое превышает количество станций пятого поколения во всем остальном мире.

Как известно, к концу 2020 года количество базовых станций 5G в КНР должно было достичь 550 тысяч, что позволило бы охватить сетью пятого поколения города уровня префектуры, а также ключевые области окружных поселений. Однако мобильные операторы успели выполнить план уже к середине сентября текущего года, а за три оставшихся месяца намеревались построить еще 100 тысяч дополнительных вышек.

Как отмечает Mobile-review, Китаю необходимо еще около 10 млн базовых станций, чтоб покрыть сетью 5G всю территорию страны. На это КНР может потратить до 2 трлн юаней (280 миллиардов долларов).

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