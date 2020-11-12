Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе сегодняшнего заседания (12 ноября) назначил внеплановые проверки ряду украинских каналов и телекомпаний. Регулятор проверит 12 компаний «1+1 медиа», ТРК «МТВ-ПЛЮС» и ТРК «Клуб-ТВ».

Согласно данным, лицензиаты группы «1+1 медиа» будут внепланово проверены в связи с изменениями структуры собственности. Нацсовет получил информацию о том, что конечным бенефициарным владельцем BOLVIK VENTURES LTD (ООО «БОЛВИК ВЕНЧЕРЗ ЛТД») является гражданка Украины Оксана Марченко. Но в отчетной информации о структуре собственности за 31 декабря 2019 года конечным бенефициарным владельцем с долей 100% через Menealos Sazos значится гражданин Украины Игорь Суркис.

В связи с этим регулятор безвыездно проверит 12 лицензиатов «1+1 медиа»: ТРК «Студия 1+1» (1+1), Телекомпания «ТЕТ» (ТЕТ), «Гравис-кино» (2+2), «РЕАЛ ИСТЕЙТ-ТВ» (Бигуди; 2+2), ТРК «Жиса» (2+2 Жиса), «ТАК ТВ+» (2+2 Николаев), Компания ИРТК «ТОР» (2+2 ТОР), ТРК «ТВ Стимул» (2+2 ТВ-СТИМУЛ), ТРК «S-ТЕТ» (2+2 S-ТЕТ; УНИАН.Харьков), ТРК «Алекс ТВ» (УНИАН.Запорожье), ТРК «Кварц» (УНИАН.Никополь; К, Кварц) и ТРК «ТЕТ-Днепропетровск» (УНИАН.Днепр).

Запорожской ТРК «МТВ-ПЛЮС» проверка была назначена за нарушение программной концепции вещания. Нацсовет провел мониторинг и определил, что компания уменьшила долю программ собственного производства, объем развлекательных передач и фильмопоказа, изменив таким образом заявленный формат вещания. Кроме того, в эфире была зафиксирована трансляция одной из программ ООО «НАШ 365», когда в лицензией разрешено только ретрансляцию программ ООО «Солар медиа».

В свою очередь ТРК «Клуб-ТВ» будет проверена из-за нарушения условий лицензии и норм действующего законодательства. Во время мониторинга Нацсовет обнаружил, что телеканал компании вещает под логотипом ODESA LIVE, в то время как в лицензии был заявлен логотип GTV.

Проверки регулятор проведет в период с конца ноября по середину декабря текущего года. По их результатам будут приняты соответствующие решения.

Напомним, в прошлом месяце Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканалам «Мега», «НАШ» и ATV.

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