Группа компаний «Орион» запустила новый онлайн-кинотеатр в России. Сервис «Телекарта» доступен с 10 ноября 2020 года на Apple TV и устройствах на базе Android, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, онлайн-кинотеатр ориентирован на зрителей возрастом 25+ и доходом «выше среднего». «Телекарта» предлагает пользователям кино- и телепремьеры со стриминговых каналов и онлайн-кинотеатров. Библиотека сервиса насчитывает порядка 120 телеканалов и 12 000 фильмов.

«В новом онлайн-продукте «Орион» сделал акцент на тематических пакетах и бандлах, подключить которые зрители могут по выгодной цене. Сервис демонстрирует новый подход к пакетированию: в единой подписке пользователю доступны и контент телеканалов, и фильмовые коллекции. Так, основной акцент делается на детской и фильмовой тематике, открывая зрителям доступ к премьерам на тематических каналах и киноновинкам из коллекции Megogo, Amediateka и Start стоимостью от 299₽/мес. Для всех новых подписчиков пакет познавательных и развлекательных телеканалов семейной направленности «Знания и развлечения» подключится автоматически на 30 дней», — сказано в пресс-релизе.

Особое внимание разработчики уделили удобству использования онлайн-кинотеатра. Зрителю достаточно лишь скачать приложение «Телекарта» на смартфон, приставку или телевизор или войти в личный кабинет на сайте http://ok.telekarta.tv. Каталог, сформированный по категориям и жанрам, позволяет воспроизводить передачи в режиме отложенного просмотра. Смотреть контент можно сразу с трех устройств, используя преимущества интерактивного ТВ: персональные рекомендации и выбор специального контента для детей.

«Онлайн-кинотеатр премьер «Телекарта» по своей сути — полноценная замена нескольких телевизионных сервисов, в том числе платного телевидения, онлайн-кинотеатра и торрентов. Выбор из огромной, постоянно пополняющейся коллекции российского и зарубежного контента, большое разнообразие стриминговых телеканалов, включая «родные» зрителям региональные телеканалы, позволят не только сформировать свое собственное телевидение в соответствии с потребностями и интересами, но и существенно сэкономить. Бандлы из стриминговых телеканалов и библиотек контента обойдутся зрителям на 40-70% дешевле, чем несколько отдельных подписок. Следующим шагом станет пополнение библиотеки онлайн-кинотеатра премьер качественным нишевым контентом, который позволит нам вовлекать в проект все новых и новых пользователей», — отмечает директор по развитию ГК «Орион» Елена Ячменникова.

Напомним, в прошлом году ГК «Орион» реализовала работу сервиса HBBTV для трех российских тематических каналов. Ранее эта технология функционировала лишь в нескольких программах федеральных каналов. Технология стала доступна зрителям трех каналов АО «Медиамарт» — «Детский мир», «Любимое кино» и «Мир сериала».

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