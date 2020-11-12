В сети обнаружили новый «развод» для желающих получить больше за меньшие деньги. Мошенники создали сайт, продающий «чудо-антенну», якобы принимающую 350 каналов, передает InternetUA.

Сайт оформлен как специализированный ресурс о технологиях. На самом деле является лишь страницей с публикацией, в которой автор расхваливает «преимущества» так называемой корейской антенны HQClear TV. В тексте говорится, что устройство якобы может принимать принимать спутниковое и цифровое эфирное телевидение, в том числе и закодированные телеканалы.

Что интересно, публикация оформлена от имени автора, который якобы работал ранее на телевидение, поэтому может честно рассказать о преимуществах антенны. Исходя из текста, корейское устройство может «разорить украинских провайдеров».

Тем не менее, при нажатии на любую ссылку на странице вас отправляют вниз, где находится рулетка. Покрутив рулетку, вы «чудесным образом» получаете приз — антенну HQClear TV всего за 399 грн. Далее вводите свое имя и телефон — и становитесь жертвой «развода».

Напомним, пару лет назад в сети были зафиксированы случаи мошенничества и обмана пользователей с антеннами HQClear TV T2, которые из эфира принимали 1500 телеканалов, с Wi-Fi роутерами Tenda Global, дарящими счастье бесплатного и безлимитного спутникового доступа к сети интернет, с безлимитным 4G оператоом Tele+, а также с усилителем сигнала мобильной связи, цифрового ТВ, мобильного интернета и Wi-Fi сигнала Z-Gate.

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