Мошенник в сети / интернет-мошенник

В сети обнаружили новый «развод» для желающих получить больше за меньшие деньги. Мошенники создали сайт, продающий «чудо-антенну», якобы принимающую 350 каналов, передает InternetUA.

Сайт оформлен как специализированный ресурс о технологиях. На самом деле является лишь страницей с публикацией, в которой автор расхваливает «преимущества» так называемой корейской антенны HQClear TV. В тексте говорится, что устройство якобы может принимать принимать спутниковое и цифровое эфирное телевидение, в том числе и закодированные телеканалы.

Что интересно, публикация оформлена от имени автора, который якобы работал ранее на телевидение, поэтому может честно рассказать о преимуществах антенны. Исходя из текста, корейское устройство может «разорить украинских провайдеров».

Скриншот
Фото: InternetUA

Тем не менее, при нажатии на любую ссылку на странице вас отправляют вниз, где находится рулетка. Покрутив рулетку, вы «чудесным образом» получаете приз — антенну HQClear TV всего за 399 грн. Далее вводите свое имя и телефон — и становитесь жертвой «развода».

Скриншот
Фото: InternetUA

Напомним, пару лет назад в сети были зафиксированы случаи мошенничества и обмана пользователей с антеннами HQClear TV T2, которые из эфира принимали 1500 телеканалов, с Wi-Fi роутерами Tenda Global, дарящими счастье бесплатного и безлимитного спутникового доступа к сети интернет, с безлимитным 4G оператоом Tele+, а также с усилителем сигнала мобильной связи, цифрового ТВ, мобильного интернета и Wi-Fi сигнала Z-Gate.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА