Онлайн-кинотеатр Ivi поделился планами на следующий год. Руководство видеосервиса намерено удвоить инвестиции в производство собственного контента, передает Коммерсантъ.

Сообщается, что в 2021 году видеосервис сосредоточится на производстве оригинальных фильмов, шоу и документальных проектов. На это будет выделено 2 миллиарда рублей.

В текущем году видеосервис потратил на производство собственного контента 1 миллиард рублей. Подразделение Ivi Originals представило 30 оригинальных проектов, среди которых премиальные сериалы, мини-сериалы и полнометражные фильмы.

Напомним, в сентябре Кабмину поручили разработать санкции против российских сервисов Ivi и Wildberries в Украине. Украинское правительство опасается «пропаганды российского контента».

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