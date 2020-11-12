В США говорят о новой опасности, которую может принести технология 5G. И на этот раз дело не во вреде «излучения» для человеческого здоровья, передает Lenta.ru.

Сообщается, что Радиотехническая комиссия по аэронавтике (RTCA), консультирующая Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в США, обнаружила возможность создания помех для радарных высотомеров лайнеров, которые используют частоту от 4,2 до 4,4 ГГц. Их могут создать вышки 5G, работая на определенной частоте.

Такоим образом запуск 5G может навредить авиации как в США, так и во всем мире. Что немаловажно, создание помех может привести к авиакатастрофам с летальным исходом для людей.

В связи с этим глава RTCA Терри Маквенес призвал провести дополнительные исследования о воздействии 5G на авиационный транспорт.

«Тщательный анализ рисков, связанных с вмешательством и влиянием 5G на безопасность авиации имеет жизненно важное значение. Необходимы гарантии того, что критически необходимые для безопасности авиационные системы будут защищены», — заявил Маквенес.

Напомним, во Франции мэры почти 70 городов потребовали моратория на 5G до лета 2021 года. Представители местной власти просят запретить использование технологии, пока не будут проведены «демократические дебаты» по поводу целесообразности ее внедрения.

В августе внедрению 5G пытались препятствовать в Украине. Жители столицы вышли на митинг и требовали остановить внедрение технологий пятого поколения, поскольку «вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются НКРСИ без широкого обсуждения с обществом».

В начале лета петиция против внедрения 5G на сайте президента набрала 25 000 голосов. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на эту петицию, заявив, что связь технологии пятого поколения с коронавирусом и любыми другими болезнями никак не доказана.

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