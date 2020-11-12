Тяготы пандемии летом английским болельщикам подсластило возвращение матчей Премьер-Лиги, причем именно на бесплатное ТВ, от чего в Англии все давно отвыкли. Да, даже общедоступное ТВ в стране только условно-бесплатное, ведь за антенну нужно платить 13 фунтов налога. Однако, по данным источника Metaratings, рейтинги матча «Борнмута» и «Кристал Пэлас», показанного на BBC, были выше, чем у игры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которую транслировали на платном Sky Sports.

В британском правительстве всецело выступали за возвращение АПЛ, причем именно на общедоступное ТВ – это, по мнению чиновников, и развлекло бы изнывающих от самоизоляции граждан, и способствовало бы тому, чтобы они оставались дома.

Однако прерванный пандемией сезон кончился, а у клубов из-за отсутствия билетной выручки образовались дыры в бюджете. И дабы их заполнить, там придумали продавать трансляции игры, которые не попадают ни в один пакетов основных вещателей Sky Sports и ВТ, поштучно, по системе pay-per view. Против был только «Лестер».

Для европейского и американского спортивного телерынка система не нова, но ценник клубы выставил такой, что он не мог не возмутить болельщиков. Особенно тех, кто заплатил за абонемент и не может попасть на матчи из-за коронавируса. Одна трансляция стоит 14,95 фунта (около 550 гривен)!

Причем речь идет не об одном-двух матчах аутсайдеров, которые не влезли в телепакет, а о половине игр в туре! По такой системе, чтобы посмотреть все матчи любимой команды (если половина игр транслируется по PPV) за сезон болельщику нужно заплатить 1151 фунт (35 стоит месячная подписка на Sky, 25 – на BT).

При этом на летнее укрепление составов клубы АПЛ, которые лезут в государственные программы поддержки бизнеса и сокращают маскотов, как ни в чем не бывало, потратили миллиард фунтов.

В итоге объединения фанатов собрали более 300 тысяч фунтов и передали на благотворительность, демонстративно отказавшись идти на поводу у клубов. Недовольны идеей PPV по 15 фунтов остались и в правительстве, заинтересованном, чтобы во время второй волны пандемии люди оставались дома и смотрели телевизор.

В результате уже через месяц после начала работы новой модели от нее было решено отказаться – скорее всего, все матчи лиги, как и в начале сезона, будут показывать Sky Sports и BT.

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