В Украине будет создана система мониторинга качества мобильной связи. Ее заданием будет фиксировать отсутствие или перебои в сети, сообщается на сайте Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Согласно данным, на создание системы будет направлена половина чистой прибли Украинского государственного центра радиочастот.

«Этим постановлением для Украинского государственного центра радиочастот вместо норматива в 80% определен норматив в 30% части чистой прибыли (дохода), которым отчисляется в государственный бюджет. Благодаря этому 50% части чистой прибыли теперь будет направляться на создание материально-технической базы, необходимой для проведения мониторинга качества услуг подвижной (мобильной) связи и доступа в Интернет», — говорится в сообщении на сайте УГЦР.

Отмечается, что такой мониторинг станет полезным для украинских пользователей. Всего в Украине зарегистрировано более 50 миллионов мобильных абонентов.

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