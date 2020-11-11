В компании Nordic Entertainment (NENT Group) обнародовали планы, связанные с расширением своей потоковой службы на 10 новых рынков к концу 2023 года. В числе этих рынков – Латвия, Литва, Эстония, а также – Польша и США, куда компания планирует зайти в 2021 году.

NENT Group получила эксклюзивные права на ведение трансляций футбольных матчей немецкой Бундеслиги и Бундеслиги 2 в Польше в рамках соглашения, заключённого на четырёхлетний срок – до сезона 2024–2025 включительно, подписанного с Bundesliga International – дочерней компанией DFL Deutsche Fußball Liga.

Принадлежащая компании стриминговая платформа Viaplay начнёт работу на рынке Польши в августе 2021 года. В состав широкого предложения для подписчиков будет входить и трансляция матчей Бундеслиги.

NENT Group также заключила долгосрочное соглашение, которое делает платформу Viaplay эксклюзивным партнёром по запуску в странах Скандинавии международной премиальной стриминговой службы Starz – Starzplay. Начиная уже с декабря, подписчикам платформы Viaplay, проживающим в Скандинавских странах, будет доступен в рамках их тарифных планов широкий выбор известных и эксклюзивных сериалов Starzplay, а позже через Viaplay всем подписчикам платформы Viaplay будет предложена полная услуга Starzplay.

Прогнозируется, что ускорение расширения присутствия группы на международных рынках принесёт ей в период с 2020 по 2025 год совокупный годовой органический рост продаж на уровне 18-20%, а в странах Скандинавского региона – на уровне 13-15%.

В NENT Group рассматривают возможность финансирования расширения компании за счёт увеличения капитала до 3.5 миллиарда шведских крон. Компания представляет свою стратегию, планы и цели в рамках сегодняшнего Дня рынков капитала, проходящего в онлайн-режиме.

Как сообщалось ранее, платформа Viaplay будет запущена на территории Латвии, Литвы и Эстонии в марте следующего года. Это станет первым расширением аудитории платформы после имевшего место в начале этого года успешного запуска Viaplay в Исландии. Затем, в августе 2021 года, стриминговая платформа будет запущена в Польше и будет предлагать своим подписчикам скандинавский, местный и международный контент, а также прямые трансляции соревнований по таким видам спорта, как футбол Бундеслиги.

В конце 2021 года платформа будет запущена в США в качестве специализированной услуги, предлагающей высококачественные скандинавские драматические сериалы.

До конца 2023 года платформа Viaplay будет запущена ещё на пяти европейских рынках и, к концу 2025 года, как ожидается, привлечёт примерно 4.5 миллиона абонентов, проживающих в различных уголках планеты. Ожидается, что деятельность NENT Group на международном рынке, о результатах которой будет сообщаться отдельно с первого квартала 2021 года, станет EBIT-прибыльной в 2025 году, пройдя от совокупных убытков до безубыточности примерно в 2.5 миллиарда шведских крон.

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