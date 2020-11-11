Онлайн-кинотеатр sweet.tv создаст в Украине Фонд развития украинского кино и телевидения. Благодаря этому в нашей стране может появиться собственный Голливуд, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Фонд займется финансированием новых проектов украинских режиссеров. С этой целью каждый месяц в Фонд будет перечисляться по 10 грн с каждого подключения к онлайн-кинотеатру.

«Сейчас украинское кино на этапе становления: что-то получается хорошо, а над чем нужно еще работать. Но мы уверены, успех возможен только при условии поддержки талантливых людей, которые могут вывести украинское кино вперед: актеров, режиссеров, операторов, костюмеров и т.п. Они должны знать: если у них действительно крутая идея, мы поможем и дадим возможность ее воплотить», — сообщил директор sweet.tv Александр Резунов.

В первую очередь Фонд намерен поддержать развитие исторического кино в Украине, акцентируя внимание на важности национальной идентификации. Также в интересах проекта способствовать выходу картин для массового зрителя: комедий, боевиков, остросоциальных фильмов. И, что немаловажно, особую поддержку планируется оказывать авторскому кино, поскольку это отличный шанс для молодежи реализовать свои творческие замыслы без ограничений.

«Мы думаем, что совместные усилия гораздо важнее чем одноразовая акция поддержки, ведь это дает людям ощущение причастности. Представьте, что с вашей помощью молодой режиссер снял фильм, который победил на международном кинофестивале. Или фильм, снятый при вашей поддержке вышел на экраны кинотеатров. Вы сходили бы на него в кино? Обсуждали бы вы это с друзьями? Думаем, что да», — отметил Резунов.

Напомним, в августе sweet.tv подписал контракты с рядом голливудских киностудий. В рамках сотрудничества онлайн-кинотеатр планирует создать качественную украиноязычную озвучку для самых рейтинговых фильмов мирового кинематографа.

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