Vodafone продолжает расширять покрытие LTE 900 МГц. Связь четвертого поколения в диапазоне 900 МГц появилась в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, 4G 900 МГц была запущена в 270 населенных пунктах, а которых проживает 145 тысяч человек. Для этого оператор установил на территории Днепропетровской области 40 базовых станций.

Отмечается, что на сегодня Vodafone запустил LTE 900 МГц в более чем 4100 населенных пунктах, предоставив доступ к скоростному мобильному интернету порядка 3,3 млн украинцам. Всего оператор подключил свыше 670 базовых станций в диапазоне 900 МГц.

«Сеть LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях и городе Ивано-Франковск», — напоминает пресс-служба.

На днях Vodafone сообщил об увеличении темпов роста доходов за третий квартал текущего года. В основном, отметил оператор, это связано с увеличением покрытия мобильного интернета, в частности, сети 4G в диапазоне 900 МГц.

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