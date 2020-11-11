Кабмин выделит 850 миллионов гривен на проведение интернета в сельские регионы Украины. На эти средства Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить доступом к сети не менее 5000 сел, рассказал директор директората развития цифровой инфраструктуры Минцифры Юрий Мацык в интервью Mind.

Согласно данным, в Украине более половины всех населенных пунктов не охвачены оптическими сетями ни одного провайдера. Игроки рынка опасаются высоких тарифов от владельцев инфраструктур, а также малой окупаемости инвестиций в отдаленных регионах с малым процентом платежеспособных пользователей.

Дабы решить данную проблему, Минцифры предложило Кабмину оплатить прокладывание интернета в села, где еще нет провайдеров фиксированного интернета. Для этого из бюджета выделят 850 миллионов гривен, которых, по подсчетам ведомства, должно хватить на 5000 сел.

Строительство должно стартовать уже со следующего года. По словам Юрия Мацыка, принятый бюджет обычно начинают использовать с апреля, поэтому ожидать первых тендеров можно с апреля-мая 2021 года. Тендеры будут проводить объединенные территориальные общины.

«Мы отдаем управления деньгами на места, чтобы минимизировать коррупционные риски, которые раньше встречались при распределении субвенций. Средства предоставят тем общинам, которые подадут заявки и подтвердят отсутствие оптических линий. Они сами будут определять победителей», — сообщил директор директората развития цифровой инфраструктуры Минцифры.

В тендерах смогут участвовать как национальные, так и локальные провайдеры. Основным условием для них является возможность предоставлять доступ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Еще одно пожелание для провайдеров со стороны государства — некоторое время предоставлять услуги школам, медпунктам и другим социальным объектам бесплатно. Государство компенсирует затраты на проведение оптических линий, однако 70% суммы будет выплачено только после контрольной проверки работ.

«Провайдер получит в свое пользование сеть, построенную за госсчет. Думаю, за это государство может попросить о небольшой услуге. Это не новая просьба. Во многих населенных пунктах провайдеры для получения разрешения от сельсовета предоставляют бесплатный доступ школам. Да, пока не 1 Гбит. Но сегодня рынок настолько быстро развивается, что разница между 100 Мбит и 1 Гбит начинает нивелироваться в цене. К тому же школы будут потреблять трафик в первой половине дня — в период, когда потребление другими абонентами не слишком высоко. Поэтому на пропускную способность сети это не особо повлияет», — отмечает Юрий Мацык.

Напомним, по данным Минцифры, в Украине каждая третья больница не имеет доступа к интернету (из 1756 больниц к интернету подключены только 1304). При этом 71% украинских библиотек вообще не имеют доступа к интернету. В то же время 40% школ в Украине не подключены к оптическому интернету.

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