Volia объявила о продаже телеканалов группы CINE +. Права на их трансляцию приобрела одна из крупнейших в Украине OTT-платформ — OLL.TV, сообщает Volia на своей странице в Facebook.

Согласно данным, телеканалы Cine + HD, Cine + Hit, Cine + Legend, Cine + Kids и Cine + Mix уже доступны пользователям платформы OLL.TV.

Каналы CINE + являются первыми украинскими фильмовыми телеканалами, которые предложили зрителям контент самых известных голливудских киностудий, вроде Disney, Pixar, Marvel и Universal.

Кроме того, каналы представляют также фильмы, созданные независимыми европейскими и украинскими производителями. Контент полностью дублирован на украинский язык.

Напомним, Volia (на тот момент еще ВОЛЯ) запустила каналы CINE + в августе 2014 года. Контент пяти новых телеканалов Cine+ подбирался совместно с ведущими мировыми студиями с ориентиром на самые различные потребности массовой аудитории.

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