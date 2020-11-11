В Украине могут провести тендер на выдачу лицензий 5G уже в октябре следующего года. Это следует из плана мероприятий по внедрению технологии пятого поколения, который в скором времени намерен утвердить Кабмин, передает Интерфакс-Украина.
В первую очередь в плане стоит формирование рабочей группы по анализу радиочастотного ресурса, которая определит потенциально пригодные для 5G полосы частот. Собрать группу планируют уже в этом месяце.
Уже в июне следующего года будет проведена оценка стоимости частот в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц. В августе планируется подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.
Согласно плану, тендер на 5G может быть обявлен в октябре 2021 года. В таком случае операторы смогут получить свои лицензии на использование РЧР уже в декабре 2021 года.
Напомним, в мае гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова заявила, что Украина пока не готова ко внедрению 5G. По ее словам, прежде стоит сосредоточиться на абсолютном покрытии 4G.
А гендиректор Киевстар Александр Комаров считает, что платежеспособность в стране еще не достигла необходимого уровня для пользования услугами сети пятого поколения.
В Ассоциации GSMA и вовсе прогнозируют, что Украина последней из стран СНГ запустит 5G. Аналитики уверены, наша страна будет готова ко внедрению связи пятого поколения не ранее 2025 года.