Vodafone увеличил темпы роста доходов за третий квартал текущего года. Это связано с увеличением покрытия мобильного интернета и ростом потребления дата-услуг, сообщает пресс-служба.
Согласмно данным, с июля по сентябрь доход оператора составил 4,8 миллиарда гривен, что на 12% больше, нежели было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Чистый доход компании за третий квартал 157 млн грн, что на 81% меньше, чем в третьем кваратале 2019 года. Это связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $ 500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года.
«Показатель ARPU в 3 квартале составил 79,1 грн, рост связан с увеличением географии покрытия 4G, а также увеличением объемов пользования скоростным мобильным интернетом. За последний год потребление выросло в 1,4 раза. В среднем дата-клиент Vodafone использует больше 5 ГБ мобильного интернета в месяц», — сказано в пресс-релизе.
В третьем квартале 2020 года Vodafone активноразвивал сеть 4G, запустив свыше 400 базовых станций в диапазоне 900 МГц. За июль-сентябрь доступ к LTE 900 МГц получили более 2000 населенных пунктов, в которых проживает около 2 миллионов человек. Всего в сети Vodafone функционируют более 600 базовых станций в диапазоне 900 МГц, открывая доступ к скоростному инетернету жителям свыше 3800 городов и сел.