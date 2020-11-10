Vodafone увеличил темпы роста доходов за третий квартал текущего года. Это связано с увеличением покрытия мобильного интернета и ростом потребления дата-услуг, сообщает пресс-служба.

Согласмно данным, с июля по сентябрь доход оператора составил 4,8 миллиарда гривен, что на 12% больше, нежели было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Чистый доход компании за третий квартал 157 млн ​​грн, что на 81% меньше, чем в третьем кваратале 2019 года. Это связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $ 500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года.

«Показатель ARPU в 3 квартале составил 79,1 грн, рост связан с увеличением географии покрытия 4G, а также увеличением объемов пользования скоростным мобильным интернетом. За последний год потребление выросло в 1,4 раза. В среднем дата-клиент Vodafone использует больше 5 ГБ мобильного интернета в месяц», — сказано в пресс-релизе.

В третьем квартале 2020 года Vodafone активноразвивал сеть 4G, запустив свыше 400 базовых станций в диапазоне 900 МГц. За июль-сентябрь доступ к LTE 900 МГц получили более 2000 населенных пунктов, в которых проживает около 2 миллионов человек. Всего в сети Vodafone функционируют более 600 базовых станций в диапазоне 900 МГц, открывая доступ к скоростному инетернету жителям свыше 3800 городов и сел.

Отмечается, что за третий квартал оператор инвестировал в развитие сети 871 миллион гривен. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 28,1 млрд грн.

Напомним, по данным Минцифры, в течение октября украинским мобильным операторам удалось подключить к сети четвертого поколения 2497 населенных пунктов. При чем 1146 городов и сел (около 320 тысяч жителей) получили доступ к 4G впервые.

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