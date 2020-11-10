Facebook, Twitter, YouTube и несколько других популярных платформ выплатят Турции штраф размером 1,18 млн долларов. Соцсети не выполнили требование нового местного закона, передает Детектор Медиа.

По закону, власти Турции могут не блокировать доступ к неугодному и сомнительному контенту в соцсетях, а сразу же его удалять. Также новый закон обязует платформы назначить местного представителя для коммуникации с властью, чего Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok не сделали.

«Иностранным компаниям, работающим в Турции и охватывают более 1000000 человек ежедневно, рассказали о некоторых правилах, которым они должны следовать. Поскольку переходный период заканчивается, соцсети, не назначили представителя, а именно Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok, оштрафован на 10 млн лир», — сообщил замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян.

Он отметил, что штраф является лишь первым шагом в наказании за невыполнение законодательства. Если в дальнейшем соцсети продолжат не будут придерживаться требований, им грозит штраф в 30 млн лир (3,64 млн долларов), запрет на рекламу, сокращение пропускной способности на 50% через 5 месяцев и даже фактическая блокировка (ограничение пропускной способности на 90%).

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