Bloomberg запускает собственный стриминговый телеканал. Канал будет охватывать различные тематики, интересующие широкую аудиторию, передает Интерфакс.

Сообщается, что телеканал запустят на базе существующего с 2017 года ресурса Bloomberg TicToc, позднее переименованого в QuickTake. Поначалу канал будет доступен на платформах Apple TV, Roku и Amazon Fire TV.

В своих новостных программах канал охватит разномастную тематику, включая науку, технологии, бизнес и окружающую среду. Также ресурс покажет зрителям различные документальные фильмы и интервью.

Кроме того, новый канал Bloomberg будет использовать материалы Bloomberg News. В первую очередь компания надеется привлечь молодую аудиторию.

«Мы хотим привлечь молодых людей, потому что они будущие клиенты нашей бизнес-подписки и терминала», — отметил главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвейт.

Отмечается, что уже с 18 ноября телеканал QuickTake станет доступен на сервисе Samsung Smart TV, а до конца года — на Tubi и Xumo.

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