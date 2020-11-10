8KTV Ultra HD
Фото: GSMinfo

Согласно данным консалтинговой фирмы ABI, работающей на рынке технологий, пандемия Covid-19 стала причиной снижения объёмов продаж плоских телевизоров.

«Мы все с нетерпением ожидали роста рынка 8K совместимых телевизоров, который должен был иметь место в свете подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года, где планировались трансляции в стандарте 8K. Однако перенос игр Олимпиады-2020 в совокупности с общим экономическим спадом привели к тому, что объёмы поставок 8K совместимых телевизоров в текущем году были невелики», – объясняет отраслевой аналитик ABI Research Хин Санди Линн.

Несмотря на возникшие проблемы, производители плоских телевизоров продолжают продвигать 8K совместимые модели. Такие компании, как Samsung и LG, выпускающие телевизоры класса хай-энд, ставят себе цель увеличить продажи 8K совместимых моделей, чтобы увеличить свою выручку и прибыль. Во время выставки CES 2020 компания TCL озвучила планы, связанные с выпуском 8K телевизоров. Возникшие в связи с пандемией экономические проблемы изменили приоритеты потребителей при покупке мультимедийных устройств. Для увеличения продаж крайне необходима высококонкурентная ценовая политика, свидетельством чего являются рекламные цены, установленные компанией Samsung на модели 8K телевизоров и призванные способствовать увеличению объёмов продаж.

«Несмотря на то, что цены на 8K совместимые телевизоры снизились в сравнении с прошлым годом, стоимость большинства моделей с поддержкой 8K всё ещё относительно высока – она колеблется в пределах от 3500 до 30 000 долларов. Высокая стоимость и отсутствие контента задержат распространение 8K телевизоров. По прогнозам агентства ABI Research, в 2021 году лишь около 1% мировых поставок плоских телевизоров будут составлять 8K-совместимые модели», – заключает Линн.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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