MEGOGO объявил о стратегическом партнерстве с Discovery. Подписчики сервиса получат доступ к контенту Discovery+, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в рамках партнерства стриминговый сервис Discovery+ будет запущен в 13 странах Восточной Европы и Азии, включая Украину. Уже с декабря зрителям будут предложены развлекательные, спортивные и документальные программы производства Discovery.

В частности, подписчики получат доступ к контенту Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD, а также тысячи часов видео по запросу (VOD).

«Программы VOD охватят такие ключевые передачи документальной и развлекательной библиотеки, как «Золотая лихорадка», «Махинаторы», «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд», «Виза жениха. Виза невесты», «Оденься к свадьбе», «Доктор Прыщик», «Джо Экзотик: тигры, ложь и тайны», «Кто убил Джеффри Эпштейна». А любители спорта получат еще больше лайв-матчей и обзоров премиальных спортивных событий Eurosport, в частности «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Австралии, Олимпийские игры и тому подобное», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в октябре MEGOGO заявил о начале партнерства с Volia. Подписчикам сервиса стал доступен контент Volia Football +, в частности, матчи еврокубков в формате 4K.

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