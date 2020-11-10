В Украине в скором времени повысят нормы электромагнитного излучения (ЭМИ) для базовых станций (БС). Изменения помогут ускорить темпы развития 3G/4G и улучшить качество связи, передает UBR.

Как известно, Кабмин поручил Министерству здравоохранения повысить предельные нормы ЭМИ в 10 раз еще в июле текущего года. Однако некоторые представители МОЗ и Института общественного здоровья имени Марзеева выразили сопротивление, ссылаясь на возможные негативные последствия такого излучения для здоровья человека.

В недавнем времени к МОЗ обратились Американская торговая палата (AmCham) и Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Они призвали министерство одобрить повышение нормы ЭМИ, поскольку это ускорит развитие 3G/4G в Украине.

AmCham и ЕБА акцентировали внимание на том, что в Украине предельно допустимый уровень ЭМИ для Базовых станций составляет всего лишь 10 микроватт на квадратный сантиметр, что является одной из самых низких норм в мире. К примеру, в Евросоюзе и Северной Америке операторам разрешено устанавливать 500-1000 мкВт/кв. см.

19 октября МОЗ вынесло на общественное обсуждение приказ «Об утверждении Изменений к Государственным санитарным нормам и правилам защиты населения от влияния электромагнитных излучений», в котором предельные нормы ЭМИ составляют 100 мкВт/кв. см. 9 ноября министерство сообщило. что приказ согласуется с другими ведомствами, на что может потребоваться одна-две недели. Только после этого операторы смогут повыситьмощность излучения своих базовых станций.

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