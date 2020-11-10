В Эстонии запустили 5G. Первые сети появились в трех крупнейших городах страны, передает DELFI.

Согласно данным, сеть пятого поколения в Эстонии запустил оператор Telia совместно с технологическим партнером Ericsson. Воспользоваться скоростным интернетом можно в Таллинне, Тарту и Пярну.

Как сообщил директор по технологиям Telia Андре Виссе, лицензий на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц еще нет, поскольку соответствующий аукцион запланирован на начало 2021 года. Однако компания применяет совместное использование частот, чтоб ее клиенты могли воспользоваться преимуществами 5G уже сейчас.

«В настоящее время доступные скорости в сети Telia 5G достигают 1 Гбит/с. За счет добавления частотных ресурсов 3,5 ГГц и 26 ГГц скорость может быть увеличена до нескольких гигабит в секунду», — пишет ресурс.

Отмечается, что получить доступ к скоростному 5G-интернету уже сейчас могут абоненты Telia, подключившие пакет с 20 ГБ, 40 ГБ, 28 ГБ, 56 ГБ или безлимом мобильного интернета. Кроме того, нужно иметь смартфон с поддержкой сети пятого поколения — на сегодня это несколько моделей OnePlus, Sony и Xiaomi.

Напомним, также Telia запустила тестовый 5G в Литве. Оператор включил 11 базовых станций 5G, семь из которых работают в Вильнюсе, две — в Каунасе и еще две — в Клайпеде.

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