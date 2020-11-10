Huawei обжаловала в суде решение шведского регулятора касательно отстранения ее от строительства 5G. По решению Административного суда Стокгольма, китайская компания будет участвовать в аукционе по 5G в Швеции, передает EER.

Как известно, в октябре Швеция запретила использование технологий Huawei и ZTE в национальной сети 5G. Решение было принято вследствие проведения оценки рисков специалистами вооружённых сил и службы государственной безопасности Швеции.

Было постановлено отстранить китайские компании от участия в аукционе частот 5G. Также все компании, участвующие в аукционе, обязали до 2025 года исключить оборудование Huawei и ZTE из уже существующих ключевых узлов.

Однако 9 ноября Административный суд приостановил действие решения шведского регулятора электросвязи PTS. Теперь компания Huawei сможет участвовать в предстоящем аукционе в Швеции. Как отметил отраслевой консультант по телекоммуникационным сетям Джон Стрэнд, теперь у регулятора появилось два параллельных процесса: первый – аукцион 5G, второй – вопросы национальной безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.