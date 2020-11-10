Корпорация Alphabet, владеющая Google, представила новый способ предоставления доступа к интернету для удаленных регионов. Новая технология предполагает передачу сигнала с зондов на базовые станции оптическим путем, передает 3Dnews.

Идея получила название Project Taara и будет задействовать наработки технологии космической связи (FSOC). По замыслу Alphabet, базовые станции с установленными на них фотодатчиками смогут принимать сигнал от зондов, а также соединяться через оптические сигналы между собой.

Такой способ имеет явное преимущество — для его воплощения не нужно физического соединения с базовыми станциями, вроде оптоволокна. Зонды будут запущены на высоте 20 км, где их работе не помешают осадки и самолеты. В свою очередь базовые станции необходимо будет размещать на крышах, деревьях или столбах — во избежание физических преград между ними и зондами.

Отмечается, что компания уже договорилась о сотрудничестве с провайдером Econet в Африке. Его базовые станции позволят принимать и раздавать интернет на территории городов и деревень Кении. Ожидается, что таким способом можно будет покрыть практически всю Землю высокоскоростным доступом в интернет, а пропускная способность в таком случае будет составлять 20 Гбит/сек.

Напомним, в 2018 году инновационная лаборатория корпорации Alphabet представила Project Loon. Воздушные шары Loon призваны дать возможность выхода в онлайн жителям отдалённых сельских районов стран мира.

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