Россия потратит на запуск 5G почти вдвое больше средств, чем другие страны. По данным ассоциации GSMA, дело в отказе страны от использования «золотого диапазона» 3,4-3,8 ГГц, передает 3Dnews.

По подсчетам оператора «Вымпелком», на запуск 5G в России в течение следующих 10 лет может уйти от нескольких сотен миллиардов до триллиона рублей. Конкретные цифры пока назвать сложно, однако, как утверждает «Ростелеком», из-за отказа от частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц финальная стоимость запуска и обслуживания сетей взлетит в 2-2,5 раза.

Как известно, диапазон 3,4-3,8 ГГц считается идеальным спектром для запуска 5G, однако в России он занят силовыми структурами. В октябре Минцифры приняло решение полностью высвободить диапазон частот 4,7–4,9 ГГц для развития сетей пятого поколения.

Как отметил управляющий партнёр исследовательской фирмы AC&M Михаил Алексеев, говорить о будущем 5G в России сейчас сложно. По его словам, давать какие-либо прогнозы сейчас бессмысленно, поскольку «нет ясности ни с оборудованием, ни с частотами».

Тем не менее, разработка плана развития сетей пятого поколения в России почти завершена. «Ростех» и «Ростелеком» распланировали развертывание 5G на десять лет вперёд, спрогнозировав показатель 200 000 абонентов в российских сетях пятого поколения уже к 2023 г., а к 2024 г. – 5 млн.

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