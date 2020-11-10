Телекоммуникационная компания Telia запустила тестовый 5G в Литве. Воспользоваться скоростным интернетом могут жители трех городов, передает DELFI.

Согласно данным, компания запустила 11 базовых станций 5G, семь из которых работают в Вильнюсе, две — в Каунасе и еще две — в Клайпеде. Воспользоваться бесплатным скоростным интернетом до конца года могут клиенты Telia, чьи смартфоны поддерживают связь пятого поколения.

Как отметил глава Telia Дан Штрёмберг, компания первая в Европе приступила к тестированию 5G в Литве еще в 2018 году. Однако на тот момент связь пятого поколения не поддерживалась большинством смартфонов, поэтому литовцы могут испытать преимущества технологии только сейчас.

Отмечается, что сейчас тестировать 5G в Литве могут только абоненты тарифного плана Telia с неограниченным мобильным интернетом, и только владельцы смартфонов Sony, OnePlus Huawei или Xiaomi с поддержкой сети пятого поколения. Другие производители аппаратов мобильной связи должны в ближайшее время подтвердить пригодность техники для использования 5G в Литве.

Полноценный запуск 5G в Литве планируют начать со следующего года, а к 2025 году сеть пятого поколения должна быть доступна во всех городах, вдоль Via Baltica, Rail Baltica, в аэропортах и портах.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о запуске коммерческого 5G в двух городах Латвии. На сегодня коммерческая сеть Tele2 5G доступна уже в семи латвийских городах.

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