SpaceX приступит к развертыванию интернета Starlink в Канаде. Компания получила все необходимые разрешения от местных регуляторных органов, передает Хабр.

Согласно данным, 7 ноября Управление по вопросам инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED) официально разрешило SpaceX подключать канадцев к интернету Starlink. Ранее, в конце октября, Комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC) выдала компании лицензию на базовые международные телекоммуникационные услуги.

Получив эти разрешения, SpaceX может приступать к бета-тестированию интернета Starlink в Канаде. Однако, есть некоторые ограничения — доступ к интернету пока будет возможен только там, где есть сигнал от наземных станций Starlink, расположенных в США.

Как писал в своем Twitter Илон Маск, некоторые штаты США, в частности Флорида, смогут получить доступ к публичной бета-версии интернета Starlink только в январе. Как отметил основатель SpaceX, «штатам с более низкими широтами нужно больше спутников».

Что касается Европы, SpaceX ожидает разрешения от отдельных стран. В случае получения одобрения запуск интернета Starlink в Европе можно ожидать уже в феврале-марте 2021 года.

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