Министерство цифровой трансформации обнародовало данные касательно увеличения покрытия 4G в Украине за октябрь. В течение одного месяца доступ к скоростному мобильному интернету впервые получили более 300 тысяч украинцев, сообщает телеграм-канал Минцифры.

Согласно данным, значительно ускорить расширение покрытия 4G в Украине помог запуск LTE 900 МГц. За один только октябрь операторам удалось подключить к сети четвертого поколения 2497 населенных пунктов. При чем 1146 городов и сел (около 320 тысяч жителей) получили доступ к 4G впервые.

С момента запуска LTE 900 МГц в июле и по октябрь всего к сети четвертого поколения было подключено 7,7 тыс. населенных пунктов, в которых проживают 4,7 млн жителей. Из них 3,8 тыс. городов и сел получили доступ к 4G впервые (1,5 млн украинцев).

В целом, по Украине доступ к 4G имеют 20 506 населенных пунктов, ещё 7,3 тыс. ждут своей очереди. Преимущественно, подключить к сети осталось только небольшие села, жители которых не имеют вообще никакого доступа к скоростному интернету.

Напомним, в начале октября на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал полное покрытие Украины сетью 4G максимум через 2 года. По его словам, уже со следующего года Минцифры планирует подключить к интернету все международные трассы.

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