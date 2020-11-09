В следующем году смартфоны со старыми версиями Android могут «отключить от интернета». Устройствам будут недоступны около 30% всех сайтов в сети, передает Российская газета.

Речь идёт о смартфонах с версией Android 7.1 и более старых. Только версии операционной системы от 7.1.1 и выше смогут распознавать корневой сертификат Let’s Encrypt, используемый третью всех доменов в сети.

«Примерно треть интернет-доменов используют сертификаты безопасности, выпущенные некоммерческим центром сертификации Let’s Encrypt. Недавно центр объявил о грядущем переходе на формирование подписей с использованием только собственного корневого сертификата — это произойдет 11 января 2021 года», — пишет ресурс.

Отмечается, что возможным решением проблемы для владельцев устройств с устаревшей Android может быть использование браузера Firefox. Он имеет собственное хранилище корневых сертификатов, однако не подходит для Android 4.x. Более того, многие приложения не позволят использовать Firefox, поскольку по умолчанию используют встроенный браузер системы.

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