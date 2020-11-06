Big Data опубликовала данные телесмотрения в Украине за октябрь. Вопреки ожиданиям, каналы новостей не показали роста аудитории, в то же время спортивным каналам удалось значительно увеличить долю просмотра.

Согласно данным, общие показатели телесмотрения в октябре увеличились незначительно — на 0,15 п.п. до отметки в 5,59%. К концу сентября на панели насчитывалось 461 тысяча активных домохозяйств, когда в сентябре их количество достигло 423 тысяч.

Несмотря на свой успех в сентябре, каналы общего просмотра потеряли долю просмотра. Телеканал 1+1 потерял 0,39 п.п., и его доля составила 12,12%. Показатели «Украины» снизились на 0,43 п.п. до 9,87%, у ICTV уменьшилась доля просмотра на 0,79 п.п. до 8,14%, у «Интера» — на 0,18 п.п. до 4,82%. Прирост показали только СТБ и «Новый», увеличив показатели на 0,41 п.п. (7,60%) и 0.32 п.п. (6,80%) соответственно.

Заметный рост показала группа спортивных телеканалов. «Футбол 2» увеличил показатели просмотра на 0,90 п.п. до 3,80%, «Футбол 1» — на 0,60 п.п. до 2,69%, «Футбол 3» — на 0,17 п.п. до 0,99%. У Setanta Sports HD и FIGHTBOX HD доля телесмотрения составила 0,65% и 0,26% соответственно.

Каналам кинопоказа также удалось увеличить долю просмотра. TV 1000 East набрал 0,14 п.п. (до 1,88%), TV1000 Action East — 0,07 п.п. (до 1,20%), ViP Comedy — 0,09 п.п. (до 0,78%), «Энтер Фильм» — 0,04 п.п. (до 0,57%) и VIPPremiere HD — 0,10 п.п. (до 0,45%).

Среди развлекательных каналов рост продемонстрировали ТЕТ, НЛО-ТВ и «Сонце». В первом случае показатели увеличились на 0,02 п.п. (до 3,29%), во втором — на 0,02 п.п. (до 1,58%), а в третьем — на 0,04 п.п. (0,37%). В свою очередь «Мега» потерял 0,09 п.п. до уровня 0,51%. У ОЦЕ ТВ доля снизилась также на 0,09 п.п. до показателя 0,36%.

Детские каналы в большинстве показали спад телесмотрения. «Плюс Плюс» просел на 0,14 п.п. (до 2,10%), «Пиксель» — на 0,06 п.п. (до 0,81%), а Cartoon Network — на 0,15 п.п. (до 0,68%). Увеличить показатели удалось только Nickelodeon, он поднялся на на 0,08 п.п. (до 1,07%).

Новостные каналы, от которых ожидали прирост аудитории в связи с выборами, заметно показатели не увеличили. «Прямой» потерял в октябре 0,03 п.п. (до 0,70%), «Канал 112» — 0,06 п.п. (до 0,65%), News One — 0,03 п.п. до 0,60%, «24 канал» — 0,01 п.п. (до 0,36%). Рост показал только «Украина 24», увеличив свои показатели на 0,13 п.п. (до 1.72%).

Познавательные каналы, наоборот, продемонстрировали рост телесмотрения. Viasat History увеличил показатели на 0,04 п.п. (до 0,60%), Viasat Explore CEE — на 0,07 п.п. (до 0,49%), NATIONAL GEOGRAPHIC — на 0,02 п.п. (0,47%), History — на 0,01 п.п. (до 0,37%), Viasat Nature CEE — на 0,02 п.п. (до 0,32%).

Среди сериальных каналов долю просмотра увеличил Paramount Comedy, получив в октябре плюс 0,03 п.п. (до 0,34%). Показатели телеканала «Бигуди» остались без изменений на уровне 0,38%, а Sony Entertainment Television получил долю в 0,33%.

Показатели музыкальных каналов за октябрь снизились. Доля М1 упала до 0,45%, MUSIC BOX UA — до 0,25%, а EU MUSIC — до 0,22%.

Напомним, по результатам сентября общий телепросмотр составил 5,41%. Наибольший прирост в первый месяц осени показали телеканалы общего просмотра.

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