MEGOGO запускает новый формат прослушивания аудиокниг. Теперь пользователи сервиса смогут слушать книги в «эфире» интерактивных аудиоканалов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, чтоб приступить к прослушиванию аудиокнигу, необходимо только включить один из двух аудиоканалов — [M] Психология и мотивация AUDIO либо [M] Истории успеха AUDIO. В первом собраны аудиокниги, посвященные здоровью, жизненным привычкам и поведению, второй повествует о жизни известных людей.

Каждый из каналов имеет тематический плейлист, а также функции паузы, перемотки, выбора контента из архива или прослушивание в «эфире». Аудиоканалы будут доступны на Smart-телевизорах и смартфонах на базе iOS и Android.

«Довольно часто мы тратим больше времени на выбор контента, чем на его потребление. Прежде всего, чтобы облегчить выбор, мы и создали аудиоканалы. А также, если кто-то только мог представить книгу на телевизоре, то в MEGOGO это просто сделали реальностью», — комментирует директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Отмечается, что слушать новые аудиоканалы можно будет в разделе сервиса «Телеканалы», подраздел «Аудио». К слову, они уже доступны пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, MEGOGO Audio – это недавно созданное направление MEGOGO, которое имеет около 7000 аудиокниг, несколько сотен подкастов, часть из которых собственного производства. В июле на MEGOGO появились первые аудиокниги собственного производства.

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