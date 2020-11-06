«UA: ПЕРВЫЙ» будет официально транслировать Кубок и Чемпионат мира по биатлону

Телеканал «UA: ПЕРВЫЙ» будет транслировать Кубок и Чемпионат мира по биатлону 2020-2021. Канал является единственным официальным партнером событий Международного союза биатлонистов до 2026 года, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, первый этап Кубка мира стартует уже с 28 ноября в финском Контиолахти. Чемпионат мира состоится в словенской Поклюке 10-21 февраля 2021 года.

«Телеканал «UA: ПЕРВЫЙ будет транслировать биатлон в полном объеме. В Украине много поклонников этого вида спорта. Поэтому для нас важно качественно освещать каждое событие нового сезона. Прошлогодние трансляции продемонстрировали стабильно высокие рейтинговые показатели. Это свидетельствует о том, что биатлон популярен и нужен украинскому зрителю, а потому должен быть доступным каждому болельщику. Поэтому смотрите биатлон на Общественном и болейте за наших », — комментирует исполнительный продюсер творческого объединения спортивных программ Никита Хорозов.

Отмечается, что на первом этапе Кубка в Контиолахти на трибунах будут присутствовать зрители, относительно следующих этапов — пока неизвестно.

Следующий этап Кубка по биатлону состоится в Хохфильцен 11-20 декабря, потом — в Оберхофе 7-17 января, после — в Антхольц-Антерсельва 21-24 января, далее — Пекине 26 февраля — 1 марта, Нове-Место 11-14 марта и Холменколлен 18-21 марта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.